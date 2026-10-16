«Россети Северный Кавказ» отремонтировали почти 190 трансформаторных подстанций в Северной Осетии

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» отремонтировали 188 трансформаторных подстанций класса напряжения 6-10/0,4 кВ в населенных пунктах Северной Осетии.

В числе основных технических мероприятий – ремонт трансформаторов и выключателей, а также замена устаревших элементов систем защиты и автоматики на современные аналоги российского производства.

Самый большой объем работ проведен в Алагирском районе: здесь энергетики обновили 53 энергообъекта. Еще по 32 трансформаторные подстанции приведены в нормативное состояние во Владикавказе и Моздокском районе.

Трансформаторные подстанции относятся к ключевым элементам электроэнергетической системы. Оборудование позволяет снижать технические потери в распределительных сетях, обеспечивать равномерное распределение энергоресурса между потребителями. Именно поэтому их своевременному ремонту и качественному обслуживанию «Россети Северный Кавказ» уделяют повышенное внимание.

Работы выполнены в рамках реализации Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Севкавказэнерго» на 2026 год.