«Россети Центр» завершили автоматизацию электросетей Верхнехавского района Воронежской области

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» завершили внедрение системы распределенной автоматизации в Верхнехавском районе.

Новое оборудование позволит быстрее выявлять и локализовать повреждения на линиях электропередачи (ЛЭП), сокращая продолжительность перерывов электроснабжения потребителей.

Автоматизацией охвачены 13 протяженных ЛЭП напряжением 10 кВ. Энергетики установили 16 реклоузеров и 10 управляемых разъединителей с моторным приводом. На трех подстанциях напряжением 35 кВ масляные выключатели заменены современными вакуумными аппаратами с возможностью дистанционного управления. Все установленное коммутационное оборудование произведено в России.

При возникновении повреждения система позволяет автоматически отключить аварийный участок и при наличии технической возможности восстановить питание части потребителей по резервной схеме. Это сокращает время поиска неисправности и уменьшает число потребителей, остающихся без электроэнергии до завершения ремонтных работ.

В результате проведенных работ повысится надежность электроснабжения порядка 22 тысяч жителей Верхнехавского района, а также перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий.