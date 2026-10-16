«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения 13 малых населенных пунктов Волгоградской области

В рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ, которая обеспечивает электроснабжение порядка 10 тысяч жителей малых населенных пунктов Дубовского района Волгоградской области.

В ходе ремонтных работ энергетики заменили 370 поврежденных изоляторов и укрепили пять анкерных опор. Также специалисты филиала расчистили более 1,5 га древесно-кустарниковой растительности вдоль ЛЭП. Это позволить снизить количество технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода при неблагоприятных погодных условиях.

От стабильной работы высоковольтной ЛЭП зависит надежное электроснабжение населения, социально значимых и производственных объектов четырех сел и хуторов. Кроме того, линия электропередачи обеспечивает резервное электроснабжение девяти населенных пунктов, расположенных в прибрежной зоне реки Волги.