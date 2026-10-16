«Россети» назвали на РЭН меры по финансированию масштабных инвестпроектов в условиях тарифных ограничений

Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский выступил на сессии РЭН «Конкурентоспособность промышленности в новом инвестиционном цикле». Он рассказал об источниках финансирования проектов в условиях ограничений тарифных источников.

В дискуссии также участвовали заместитель Министра энергетики РФ Петр Конюшенко, заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Каминский, представители энергетических и промышленных компаний.

Алексей Мольский подчеркнул, что своевременное развитие энергетической инфраструктуры позволяет устранить риски дефицита мощности, которые влияют в том числе на конкурентоспособность отечественной промышленности. За последние 10 лет объем инвестиций Группы «Россети» составил порядка 4 трлн рублей, объем финансирования инвестиционной программы на текущий год оценивается примерно в 1 трлн рублей.