Кабельный завод «Паритет» проведёт вебинар по термостойким кабелям ПарСил

9 часов назад
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Источник:
ТПД Паритет
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Кабельный завод «Паритет» приглашает специалистов отрасли принять участие в вебинаре, посвящённом новой группе продукции — термостойким кабелям и проводам ПарСил. Онлайн-мероприятие состоится 11 ноября 2026 года в 11:00 по московскому времени.

В линейку ПарСил-180 входят кабели КРТ-180 и провода МПРТ-180, предназначенные для эксплуатации рядом с источниками тепла и в условиях постоянно повышенной температуры. Рабочий диапазон продукции составляет от −60 до +180°C. Кабели могут применяться на промышленных предприятиях, а также для подключения осветительного и нагревательного оборудования.

В ходе вебинара представители завода расскажут об областях применения и технических особенностях термостойкой кабельной продукции. Отдельное внимание будет уделено возможностям использования кабелей КРТ для замены марок, которые больше не представлены на российском рынке.

Участники смогут получить информацию о характеристиках продукции ПарСил и подходах к подбору кабельных решений для оборудования, эксплуатируемого в условиях повышенных температур.

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ТПД Паритет
Кабельный завод Паритет - российское предприятие с более чем 35-летней историей. Завод выпускает кабельную продукцию для систем пожарной безопасности, огнестойких кабельных линий, связи и СКС, промышленной автоматизации, видеонаблюдения, охраны периметра, а также для морского, речного и железнодорожного транспорта. В 2025 году Паритет запустил собственное производство патч-кордов.