Курчатовский институт начнёт монтаж нового оборудования синхротрона в 2027 году

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» планирует в 2027 году приступить к монтажу нового оборудования на специализированном источнике синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента института Александра Благова.

По его словам, все контракты на изготовление оборудования уже заключены, разработка конструкторской документации завершена. Материалы переданы в производство Институту ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН.

«В 2027 году мы должны приступить к монтажу», — сообщил Александр Благов.

Источник синхротронного излучения остановят для проведения модернизации после появления возможности перенести выполняемые на нём исследования в Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Новосибирской области. Это позволит сохранить доступ научных организаций к необходимой исследовательской инфраструктуре на период проведения работ.

Договор на изготовление, сборку, поставку, монтаж и пусконаладочные работы технологически сложного оборудования ускорительно-накопительного комплекса «КИСИ-Курчатов» был подписан в августе 2024 года. Исполнителем по изготовлению ускорительного оборудования выбран Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, обладающий необходимыми производственными и научно-техническими компетенциями.

«КИСИ-Курчатов» — Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения, расположенный на территории НИЦ «Курчатовский институт» в Москве. Установка представляет собой ускорительный комплекс, в котором электроны разгоняются до высоких энергий и движутся по замкнутой траектории, создавая интенсивное электромагнитное излучение. С его помощью учёные исследуют структуру и свойства материалов на микро- и наноуровне. Такие исследования востребованы в физике, химии, материаловедении, биологии и медицине. В состав комплекса входят линейный ускоритель электронов, малое накопительное кольцо «Сибирь-1» и большое накопительное кольцо «Сибирь-2».