НИК А3 РНК СИГРЭ приглашает специалистов для участия в деятельности комитета

Национальный исследовательский комитет РНК СИГРЭ по тематическому направлению А3 «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» приглашает специалистов и организации к участию в работе.

Сфера деятельности НИК А3 — вопросы теоретических исследований, проектирования, создания и применения высоковольтного оборудования и компонентов для электроэнергетических систем переменного и постоянного напряжения: взаимодействие с сетью и другим оборудованием в нормальных и аварийных режимах работы, обеспечение качества, надёжность, испытания, обслуживание, управление активами и т.д.

Профильные виды оборудования, рассматриваемые НИК А3 — коммутационные аппараты (выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземлители), токоограничивающие устройства, ограничители перенапряжений, конденсаторы, изоляторы, высоковольтные вводы, измерительные трансформаторы и прочие виды оборудования, не охваченные другими комитетами РНК СИГРЭ.

Приглашаем принять участие в работе НИК А3 РНК СИГРЭ как коллективных членов РНК СИГРЭ и их специалистов, так и индивидуальных членов.

Заявки можно направить на имя помощника руководителя НИК А3 РНК СИГРЭ Константина Панько, тел.: +7(916)425-98-15, электронный адрес: panko_zeto@mail.ru

Дополнительно сообщаем, что 17–19 ноября 2026 года в Выставочном комплексе «Тимирязев Центр» состоится Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС).

На стенде ЗАО «ЗЭТО» (А95-1) будет представлена информация о работе НИК А3.

Приглашаем посетить стенд и ознакомиться с актуальной информацией.