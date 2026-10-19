На строительство комплекса «Биомедицина» на острове Русском выделят почти 7 млрд рублей

На острове Русский во Владивостоке построят научно-образовательный комплекс «Биомедицина». Проект станет частью инновационного научно-технологического центра. Контракт на строительно-монтажные и пусконаладочные работы оценили в 7,3 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info. Заказчиком выступает компания «КРДВ Приморье».

Заявки от строительных компаний принимают до 2 ноября 2026 года. Победитель конкурса возведет здание, укомплектует помещения инженерными системами и проведет пусконаладку технологического оборудования.

Реализация проекта создаст на Дальнем Востоке современную базу для разработки новых методов диагностики и лечения. В комплексе будут изучать генетику, клеточные технологии и фармакологию. Для этого здание оснастят помещениями чистого типа и специализированной инфраструктурой для работы с биологическими материалами.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.