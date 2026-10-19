Новый переключательный пункт 220 кВ обеспечит выдачу мощности, расширяемой ГРЭС в Приморье

Специалисты филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Приморского края» (Приморское РДУ) завершили комплекс мероприятий по вводу в работу нового переключательного пункта (ПП) 220 кВ, построенного вместо старого в рамках расширения Партизанской ГРЭС с увеличением ее установленной мощности на 280 МВт.

Новый переключательный пункт, построенный ПАО «Россети», оснащен современным элегазовым оборудованием и передовыми микропроцессорными комплексами РЗА, а его новое распределительное устройство обеспечит выдачу строящейся дополнительной мощности электростанции. Проект по расширению Партизанской ГРЭС предусматривает строительство двух новых энергоблоков суммарной мощностью 280 МВт.

«Ввод переключательного пункта – важный этап создания инфраструктуры выдачи мощности новой генерации Партизанской ГРЭС. Это поможет снизить риски дефицита мощности в энергосистеме Приморья – одного из наиболее динамично развивающихся регионов Дальнего Востока, где рост энергопотребления продолжает опережать среднероссийские показатели. Новые энергоблоки помогут обеспечить электроэнергией тяговые подстанции РЖД для развития Восточного полигона, имеющего ключевое значение для экономики Дальнего Востока и всей страны, а также создадут условия для развития жилищного строительства во Владивостокской агломерации и промышленной инфраструктуры региона», – отмечает директор Приморского РДУ Андрей Галашев.

В ходе подготовки к вводу электросетевого объекта специалисты Системного оператора обеспечили режимную возможность включения нового оборудования, разработав комплексную программу ввода в работу реконструированной воздушной линии 220 кВ и распредустройства 220 кВ нового переключательного пункта. Выполнены расчеты установившихся электрических режимов и устойчивости, а также токов короткого замыкания для различных этапов включения оборудования, определены параметры настройки и алгоритмы функционирования устройств релейной защиты и автоматики.

На введенном объекте реализовано дистанционное управление оборудованием из диспетчерского центра Приморского РДУ, что позволяет сократить время оперативных переключений и повысить качество управления электроэнергетическим режимом.