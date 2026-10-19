Павел Моряков — эксперт спецвыпуска РБК о рынке меди

Почему медь бьет ценовые рекорды, грозит ли миру дефицит этого металла и как его подорожание отражается на промышленности, строительстве и конечных потребителях? Этим актуальным вопросам посвящен новый выпуск аналитической программы «Инсайт» на РБК. Одним из его экспертов стал генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

В сентябре стоимость меди на Лондонской бирже приблизилась к историческому максимуму — 15 тысячам долларов за тонну. При этом физического дефицита металла пока нет. Что же заставляет цены расти? Какую роль играют развитие энергетики, электромобилей и дата-центров? И почему российские предприятия вынуждены покупать отечественную медь по мировым ценам?

Чтобы разобраться в этих вопросах, РБК пригласил трех экспертов: кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики Университета МИСИС Рафаэля Абдулова, аналитика Freedom Global Владимира Чернова и, конечно, генерального директора ГК «Москабельмет» Павла Морякова. Возглавляя одно из ведущих кабельных предприятий страны, Павел Моряков знает ситуацию на рынке меди не понаслышке: стоимость этого металла непосредственно влияет на себестоимость кабельной продукции, экономику производства и реализацию инфраструктурных проектов.

Павел Моряков объяснил, почему даже при значительных объемах собственной добычи российские производители зависят от котировок Лондонской биржи и курса доллара. Он также рассказал, с какими финансовыми трудностями сталкиваются кабельные предприятия на фоне роста цен на сырье и высокой стоимости заемных средств и кто в конечном счете оплачивает подорожание меди.

«При таком обилии санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, мы, к сожалению, по-прежнему привязаны к ценам мирового рынка, — отметил руководитель «Москабельмет». — Медь закупается по котировкам Лондонской биржи. Любой поставщик медных катодов в первую очередь ориентируется на эти котировки, а затем — на курс доллара. И хотя мы вроде как не используем у себя в обиходе доллары, перемножая эти два показателя, мы получаем цену на медь такую же, как в Америке, Европе или Африке».

Один из важных вопросов, затронутых в эфире, — возможность замены меди альтернативными материалами. Действительно, в ряде областей без нее пока не обойтись. Однако там, где это технически допустимо, применение других металлов может оказаться не только экономически выгодным, но и более эффективным решением.

Именно поэтому ГК «Москабельмет» активно развивает и продвигает кабельную продукцию с жилами из инновационных алюминиевых сплавов серии 8ххх. Благодаря добавлению в состав железа, цинка и меди, эти сплавы обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками и по ряду важных параметров сопоставимы с медью. При этом их применение позволяет существенно снизить затраты на кабельную инфраструктуру без ущерба для качества и надежности.

Такие решения особенно перспективны в жилищном строительстве, городском благоустройстве и других сферах, где оптимизация затрат приобретает все большее значение. «Москабельмет» не только разрабатывает и выпускает подобную продукцию, но и последовательно демонстрирует преимущества ее практического применения.