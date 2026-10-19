Росатом ищет подрядчика для строительства судостроительной площадки за 65 млрд рублей

Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс на возведение специализированной площадки для достроечных работ морской техники. Начальная максимальная цена контракта составляет 65 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заявки от строительных компаний принимаются до 27 октября 2026 года. Подрядчик выполнит полный цикл работ: земляные работы, возведение фундаментов, монтаж инженерных сетей и подготовку территории к сдаче в эксплуатацию.

Новую площадку создадут в рамках федерального проекта «Морские энергетические технологии Росатома» (МЭТР). На береговой базе будут оснащать корпуса морских платформ и энергетических модулей сложной аппаратурой, реакторными установками и навигационным оборудованием перед отправкой на место службы. Это позволит локализовать производство высокотехнологичных объектов морской техники, которые ранее собирались с привлечением зарубежных мощностей. Завершение первого этапа строительства и ввод площадки в эксплуатацию запланированы на конец следующего года.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.