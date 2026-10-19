Сотрудница ЧЗЭО стала финалисткой регионального этапа Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!»

Ведущий инженер по проектно-сметной работе Челябинского завода электрооборудования (ЧЗЭО) Алена Ермакова заняла второе место на региональном этапе Первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «А ну-ка, девушки!» по Челябинской области. Сотрудница ЧЗЭО стала одной из лучших в номинации «Наставницы». Мероприятие прошло в очном формате 17 октября на сцене Дворца культуры ЧМК в Челябинске.

В областном финале встретились 20 представительниц южноуральской промышленности: инженеры и диспетчеры, геологи и токари, машинисты крана и водители автобусов, руководители лабораторий и специалисты других технических специальностей. Заявки на участие подали 15 предприятий региона — от металлургических гигантов и транспортных компаний до энергетиков и машиностроителей. В их числе — филиал ПАО «ТМК» ЧТПЗ, АО ЧРЗ «Полет», ООО ПКФ «Завод Деталей Полуприцепов», МУП «Служба организации движения», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ОП ООО «Мечел-БизнесСервис», Уралэнергосбыт, Газпром газораспределение Челябинск, АО «Михеевский ГОК», Златоустовская дистанция электроснабжения РЖД, АО «Атомспецтранс» и ПАО «Уралкуз», АО «Соединительные Отводы Трубопроводов», ООО «Механоремонтный комплекс», ООО «ЧЗЭО».

Конкурс шёл в двух номинациях — «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, девушки! Наставницы». Участницам предстояло пройти три испытания: самопрезентация, творческий номер и решение ситуационных производственных задач. Последний этап — самый близкий к реальной работе: нужно было показать гибкость мышления, лидерские качества и умение принимать решения в нестандартной ситуации.

Мастерство участниц оценивало экспертное жюри. В его состав вошли начальник управления промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Сергей Никифоров, заместитель председателя Союза женщин Челябинской области Ирина Холодкова, директор Областного казенного учреждения «Центр занятости населения города Челябинска» Юлия Капкова, Председатель Ассоциации «Женская Лига ЕАЖЛ» Ольга Чубарова, вице-президент Пермской Торгово-промышленной палаты Татьяна Прокопчук.

Алена Ермакова пришла в энергетику не сразу. Профессиональный путь она начала в строительстве, затем перешла в сферу связи и ЖКХ, а в 2021 году продолжила карьеру в новой для себя отрасли — энергетическом машиностроении. Сегодня за ее плечами — участие в строительстве масштабных энергообъектов по всей стране. Помимо этого, Алена Ермакова принимает участие в развитии сервисной службы компании, направления строительства, а также инновационных разработках: в составе команды участвовала в разработке нового продукта ЧЗЭО — антидроновой защиты подстанций.

Долгое время Алена Ермакова была на заводе единственным специалистом по проектно-сметной работе. Сегодня она помогает новым сотрудникам вникать в специфику предприятия — от работы с техническими заданиями до взаимодействия с СРО. Общий стаж Алены в строительстве и смежных отраслях — более 15 лет.

«Для меня участие в конкурсе «А ну-ка, девушки!» — это невероятное событие. Подавая заявку, даже не надеялась выйти в финалистки. Хотела просто оказаться среди ярких и талантливых, активных представительниц нашей промышленности. Когда оказываешься в обществе таких женщин, то сама заряжаешься, учишься чему-то. Надеюсь, и мой пример кого-нибудь вдохновит. Производство — это ведь не только тяжёлый труд или станки. Это ещё и люди, которые умеют мечтать, танцевать, петь и гореть своим делом. Я хочу, чтобы, девушки не боялись выбирать технические профессии: там есть место и красоте, и творчеству. Промышленность — это женское лицо тоже», — поделилась впечатлениями Алена Ермакова.

Поздравляем Алену с достойным результатом и желаем новых побед — на сцене и в профессии.