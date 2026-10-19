Специалисты «Россети Волга» разработали защитный жилет для работы энергетиков в опасных условиях

Представители «Россети Волга» стали победителями II степени конкурса на лучшее инновационное предложение в области средств индивидуальной защиты (СИЗ). Финал состязаний прошел в очном формате на площадке Молодежного дня Всероссийской недели охраны труда в Университете «Сириус».

Экспертам был представлен прототип многофункционального защитного жилета, созданного совместно с индустриальным партнером. Ключевая особенность разработки – интеграция функций СИЗ и разгрузочной системы. Как отмечают авторы, на рынке существуют патентные решения, объединяющие экипировку с сигнализаторами приближения к токоведущим частям. Однако аналогов, специально предназначенных для работы в опасных условиях и объединяющих дугозащиту, кевларовое усиление и инструментальную разгрузку, на рынке нет. Оригинальность проекта носит комбинационный характер.

Жилет оснащен карманами для приборов, инструмента и средств связи, что позволяет отказаться от дополнительных подсумков. Изделие регулируется по фигуре и рассчитано на эксплуатацию при температурах от -30 до +40 °C. Основа выполнена из материалов, устойчивых к термическому воздействию электрической дуги, не поддерживающих горение, стойких к маслам, влаге и УФ-излучению. Конструкция исключает наружные токопроводящие детали. В зонах груди, спины и плеч предусмотрены кевларовые вставки для защиты от механических воздействий.

По мнению авторов проекта – главного специалиста департамента производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля «Россети Волга» Ивана Турищева и заместителя главного инженера – начальника управления производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля филиала «Пензаэнерго» Владислава Листюхина – внедрение жилета позволит энергокомпаниям повысить уровень производственной безопасности и снизить уровень травматизма.