У нас так говорят: RusCable.Ru и ХКА разыграют подарки ко Дню кабельщика

Услышать рабочую реплику и сразу узнать в собеседнике коллегу — в кабельной отрасли такое случается. Профессиональные выражения, шутки и фразы, знакомые по цеху, лаборатории или монтажной площадке, станут темой праздничного розыгрыша «Поймёт только кабельщик».



Ко Дню кабельщика RusCable.Ru совместно с «Холдингом Кабельный Альянс» приглашает читателей поделиться своим профессиональным языком. Розыгрыш пройдёт в официальной группе портала во ВКонтакте. ХКА, который в этом году отмечает 15-летие, предоставит фирменные подарки для четырёх победителей.



Для участия нужно подписаться на нашу группу в ВК и группу ХКА, оставить под конкурсным постом фразу, которую поймёт только кабельщик. Это может быть привычное выражение, реплика из рабочего дня или профессиональная шутка. При желании ответ можно дополнить короткой историей: когда так говорят и почему коллеги понимают друг друга без лишних объяснений.



Среди участников разыграют четыре подарка: рюкзак с кабелем для зарядки с тремя разъёмами, умную колонку, портативное зарядное устройство с набором отвёрток с битами, а также зонт с таким же набором инструментов.



Четырёх победителей определят случайным образом среди выполнивших условия. Количество комментариев не увеличивает шансы: один участник получает одну заявку на розыгрыш. При этом делиться новыми фразами и обсуждать истории коллег можно без ограничений.



Сроки проведения, порядок подведения итогов и условия доставки подарков будут указаны в конкурсном посте.



Какая фраза выдаёт в вас кабельщика? Заходите в группу RusCable.Ru во ВКонтакте и присоединяйтесь к обсуждению — возможно, у ваших коллег тоже так говорят!