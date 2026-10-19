ВЭБ.РФ направит 976 млн рублей на реконструкцию трамвайной сети Курска

На продолжение реконструкции системы городского электротранспорта Курска направят дополнительно 976 млн рублей. ВЭБ.РФ поддержал решение о предоставлении капитального гранта для реализации трамвайной концессии ГК «Мовиста», сообщает «Коммерсантъ».

О выделении средств 19 октября сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства. Финансирование позволит продолжить уже начатые работы по модернизации трамвайной инфраструктуры областного центра.

«Это не финал истории, безусловно, но, по крайней мере, это свет в конце тоннеля, который мы уже видим», — отметил Александр Хинштейн.

В июне 2026 года на продолжение концессионного проекта уже было выделено 950 млн рублей. По информации издания, совокупный объём участия ГК «Мовиста» в финансировании модернизации трамвайной инфраструктуры Курска с учётом заёмных средств ВЭБ.РФ превысит 8 млрд рублей. Максимальный объём привлекаемого финансирования, включая федеральную поддержку, оценивается примерно в 14 млрд рублей.

К настоящему времени в Курске реконструировано 24,7 км из предусмотренных проектом 42,6 км трамвайных путей, поставлены 22 новых вагона и установлены 52 остановочных комплекса. Завершить инвестиционную фазу проекта планируется в феврале 2027 года.