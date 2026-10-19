В аэропорту Апатиты модернизируют летное поле

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта Апатиты (Хибины) в Мурманской области.

Площадка аэропорта находится в 12 км юго-восточнее города Апатиты – это пятый по величине из городов мира, расположенных за Северным полярным кругом. Воздушную гавань здесь открыли в 1994 году для транспортного обслуживания горно-туристического кластера «Хибины».

В зоне тяготения аэропорта находятся город Кировск и ряд других населенных пунктов Мурманской области, для которых авиасообщение служит значимым элементом транспортной доступности, особенно в зимний период.

Ключевой объект реконструкции - искусственная взлетно-посадочная полоса протяженностью 2496 м. Решения по устройству покрытия ВПП формируют основу безопасности полетов и в целом повысят круглогодичную надежность аэропорта, который планирует расширять маршрутную сеть и принимать самолеты большей вместимости.

«Особенность расположения аэродрома города Апатиты - близкое залегание скального грунта, что, с одной стороны, повышает коэффициент постели системы «грунт на скальном основании», с другой стороны - увеличиваются напряжения в защемленном грунтовом слое. Поэтому при проектировании конструкции искусственных покрытий потребовались дополнительные расчеты по определению эквивалентного коэффициента постели основания и проверка прочности по предельному давлению на грунт», - рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Андрей Федулов.

Комплексная модернизация авиагавани также включает реконструкцию рулежной дорожки (РД-А), строительство очистных сооружений поверхностного стока, канализационной насосной станции, трансформаторных подстанций и участков патрульной автомобильной дороги.

Застройщик - АО «Аэропорт».

Генеральный проектировщик – АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта “Ленаэропроект”».