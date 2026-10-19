Автодор тестирует световые лучи над дорогами для повышения концентрации водителей

Госкомпания «Автодор» в пилотном режиме ввела в эксплуатацию комплекс из трёх лазеров, формирующих световые лучи, на 1319-м км трассы М-4 «Дон», в начале Восточного обхода Краснодара. Он направлен навстречу водителям, движущимся в сторону Москвы.

Суть эксперимента заключается в следующем: прибор генерирует разноцветные лазерные лучи синего, красного и зелёного цветов, которые веером расходятся над дорогой, создавая яркую световую завесу для привлечения внимания водителей. Технология впервые была апробирована в Китае и дала положительный эффект. Водитель издалека видит свет, который сопровождает его на протяжении определённого участка дороги. Ещё некоторое время после этого человек продолжает думать о необычном визуальном эффекте, благодаря чему его внимание концентрируется, а рассеянность снижается. В тёмное время суток это помогает повысить бдительность участников движения.

Лучи распространяются на расстояние более трёх километров.

После тестирования световых лучей в Краснодаре Автодор изучит возможность применения системы и на других автомобильных дорогах Госкомпании.