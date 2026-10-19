«Россети Центр» в 2,5 раза увеличили мощность подстанции 35 кВ в Ярославской области

Филиал «Россети Центр» - «Ярэнерго» завершил реконструкцию подстанции 35 кВ. Питающий центр находится в энергодефицитном округе и обеспечивает электроснабжение 19 крупных населенных пунктов, промышленный предприятий, двух детских садов и объектов жилищно-коммунальной сферы.

Модернизация подстанции позволила увеличить ее мощность до 20 МВА — показатель вырос в 2,5 раза. Ключевым этапом стала замена двух силовых трансформаторов мощностью 4 МВА на 10 МВА каждый. Все использованное оборудование - российского производства.

Помимо обновления основного оборудования специалисты выполнили комплекс сопутствующих работ: реконструировали фундаменты, а также модернизировали маслоприемные устройства. Важно, что все мероприятия проводились без ограничения электроснабжения потребителей.