«Россети» ввели в работу новый магистральный энергообъект, который обеспечит выдачу мощности расширяемой ГРЭС в Приморье

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока завершили реконструкцию переключательного пункта 220 кВ на юго‑востоке Приморского края. Введен в эксплуатацию современный энергообъект: он позволит выдать в сеть 280 МВт дополнительной мощности Партизанской ГРЭС для электроснабжения новых жилых комплексов в агломерации Владивостока, развития промышленности и транспортной инфраструктуры.

На площадке рядом с действующим переключательным пунктом энергетики возвели открытое распределительное устройство 220 кВ – оно укомплектовано надежным отечественным элегазовым оборудованием. Также построено здание общеподстанционного пункта управления.

Энергообъект оснащен микропроцессорными защитами, интеллектуальными системами управления и учета электроэнергии. Реализовано дистанционное управление, что существенно сокращает время оперативных переключений.

Этот проект – элемент комплексной программы «Россетей» по снижению рисков энергодефицита на юге Приморского края, где наблюдается устойчивый рост энергопотребления. Важным этапом этой работы стал запуск в сентябре 2026 года подстанции 500 кВ «Варяг» и 500‑километрового энерготранзита, связавшего ее с Приморской ГРЭС. Старт работе энергообъектов дал Президент России Владимир Путин. Параллельно сейчас ведется строительство подстанции 220 кВ для выдачи мощности новой ТЭЦ в Артеме.