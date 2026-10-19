В «Росатоме» создали портативный накопитель энергии большой емкости «Вольтера»

Топливный дивизион «Росатома» (бизнес-направление «Накопители энергии») представил портативный накопитель энергии «Вольтера». Первая презентация устройства состоялась на VIII Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Новое решение предназначено для автономного и резервного электроснабжения в местах с ограниченным доступом к электрическим сетям или при их отсутствии. Портативный накопитель может применяться для энергоснабжения парковых павильонов, точек продаж и питания, выездных мероприятий, обеспечения работы ремонтных и аварийных служб, а также временных промышленных объектов. Устройство позволяет организовать электропитание без использования традиционных топливных генераторов, обеспечивая бесшумную работу и отсутствие локальных выбросов при эксплуатации.

Энергоемкость накопителя составляет до 26 кВт*ч, продолжительность автономной работы — до 48 часов в зависимости от подключенной нагрузки. Компактная для своего класса станция (габариты: 130 × 100 × 87 см) рассчитана на эксплуатацию при температурах от −20 до +45 °C.

Устройство оснащено системой естественного воздушного охлаждения и имеет степень защиты корпуса IP54, обеспечивающую защиту от пыли и брызг воды. Ключевое преимущество «Вольтеры» — возможность оперативного развертывания автономного источника электроснабжения без строительства дополнительной сетевой инфраструктуры. Отсутствие шума и выхлопных газов делает накопитель особенно востребованным при проведении массовых мероприятий, работе в городской среде и на объектах с повышенными требованиями к экологичности оборудования.

«Развитие отечественных систем накопления энергии открывает новые возможности для автономного электроснабжения. Портативные решения позволяют обеспечить потребителей электроэнергией там, где подключение к сети затруднено или экономически нецелесообразно. Представленный накопитель демонстрирует потенциал применения современных аккумуляторных технологий не только в энергетике и электротранспорте, но и для решения повседневных задач промышленности и коммунальной инфраструктуры», — прокомментировала генеральный директор бизнес-направления «Накопители энергии Топливного дивизиона «Росатома» Анастасия Михайлова.

6 октября 2026 Топливный дивизион «Росатома» ввел в промышленную эксплуатацию «гигафабрику» по производству литийионных накопителей энергии для электротранспорта и стационарных энергосистем. Новое предприятие стало частью первого в стране роботизированного кластера по производству электробатарей. Запуск нового производства мощностью 4 ГВт*ч в год стало очередным важным этапом в формировании в России новой промышленной отрасли накопителей энергии. Ранее в декабре 2025 года Топливный дивизион «Росатома» ввел в опытно-промышленную эксплуатацию первую в России «гигафабрику» накопителей энергии, построенную в Неманском районе Калининградской области.

Системы накопления энергии – одна из наиболее перспективных отраслей нового технологического уклада. Литийионные батареи уже массово применяются в элетротранспорте, от легковых автомобилей и грузовиков до автобусов и катеров, а также в производстве различной спецтехники: погрузчиков, складских и логистических машин, горно-шахтного оборудования, логистических роботов и др. Все шире накопители используются и в электроэнергетике. Системы оперативного постоянного тока обеспечивают бесперебойное питание важных производственных объектов, а системы накопления энергии сглаживают график нагрузки и помогают экономить на электроэнергии.

Бизнес-направление «Накопители энергии» развивается в рамках Топливного дивизиона «Росатома». Оно обеспечивает развитие производства литийионных систем хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговых батарей для электротранспорта, спецтехники и других применений. Реализуются проекты «гигафабрик» в Калининградской области и Москве по производству литийионных ячеек и аккумуляторных батарей. Калининградская «гигафабрика» начала работу в 2025 году, запуск производства в Новой Москве состоялся 6 октября 2026 года. Совокупная мощность предприятий составит около 8 ГВт·ч в год.

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru