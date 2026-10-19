В институте «Росатома» создано производство нитрата таллия

В АО «Гиредмет» (входит в Химико-технологический кластер госкорпорации «Росатом») разработана технология выпуска высокочистого нитрата таллия. По результатам работ, которые выполнялись в рамках государственного контракта с минпромторгом России по научно-исследовательской работе «Разработка технологии получения и постановка на производство нитрата таллия», разработан технологический регламент, выпущены технические условия. Собственное производство института устранит зависимость от импортных поставок, при этом себестоимость выпускаемой продукции, как ожидается, будет на 40 % ниже цены, предлагаемой иностранными производителями.

«Работы выполнялись в рамках государственного контракта с минпромторгом России. Образцы продукции успешно прошли технологическое апробирование на действующем производстве с получением положительных заключений о пригодности материала для применения в электролитах фосфатного золочения, – подчеркнул заместитель директора по производству АО «Гиредмет» Дмитрий Васильев. – Мы создали оригинальные технологии и собственные технические условия, которые дают запас по чистоте в два порядка относительно требований рынка. Это принципиально иной уровень технологической независимости – мы владеем всей цепочкой компетенций».

В перспективе АО «Гиредмет» рассматривает масштабирование производства нитрата таллия для покрытия растущих потребностей, а также расширение ассортимента выпускаемой продукции на основе разработанных технологических решений.

Нитрат таллия применяется в разных отраслях, в первую очередь в микро- и СВЧ-электронике. Нитрат таллия добавляют в электролиты для золочения контактов и деталей микросхем. Применяют в производстве полупроводников и легировании тонких плёнок. Также нитрат таллия служит исходным веществом для получения других соединений таллия благодаря своей высокой реакционной способности.

Научный дивизион госкорпорации «Росатом» проводит новаторские фундаментальные и прикладные исследования для разработки ядерных и неядерных технологий (в том числе в сфере замыкания ядерного топливного цикла, термоядерного синтеза, ядерной медицины); создаёт наукоёмкие технологии как для нее, так и для других отраслей промышленности. Включает в свой состав 12 научно-исследовательских институтов и коммерческих компаний: АО «Институт реакторных материалов» (АО «ИРМ»), АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», АО «Научно-исследовательский химический институт имени Л.Я. Карпова» (АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова») и другие. Они располагают развитой исследовательской инфраструктурой, а также собственным опытным производством, способным полностью воплотить научный замысел: от фундаментальных исследований до конструкторских разработок и опытных образцов. В сфере ответственности дивизиона – производство изотопной продукции, проведение материаловедческих испытаний, создание высокотехнологичного медицинского оборудования, новых конструкционных материалов. Реализуются проекты по коммерциализации перспективных наукоёмких технологий.

Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности им. Н. П. Сажина «Гиредмет» – одна из ведущих научно-исследовательских организаций материаловедческого профиля госкорпорации «Росатом» (входит в Химико-технологический кластер). Институт основан 6 сентября 1931 года. Он охватывает полный цикл: от разработки методов обогащения руд, содержащих редкие и редкоземельные металлы, до получения высокочистых веществ, монокристаллов и готовых изделий для электронной, атомной, авиационной, космической промышленности. На счету института – десятки спроектированных и построенных промышленных производств на территории бывшего СССР, России и за рубежом.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.