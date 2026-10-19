На строящейся станции «СберСити» ведут отделочные работы и устройство инженерных сетей

На строящейся станции «СберСити» Рублево-Архангельской линии метро ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Кунцево на западе столицы продолжается строительство будущей станции “СберСити” Рублево-Архангельской линии метро. Ее основные конструкции готовы на 93 процента – строители уложили 32 тысячи кубометров железобетона. Также выполняются отделочные работы и монтируются инженерные системы, продолжается сооружение пешеходных выходов и бетонирование в зоне действующей щитовой проходки в сторону будущей станции метро “Новорижская”», – отметил Владимир Ефимов.

Продолжается устройство воздуховодов – всего здесь планируется смонтировать около шести километров вентиляционных систем, семь километров трубопроводов, проложить около 600 километров электрокабеля и установить примерно 15 тысяч единиц основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, тоннелепроходческий комплекс «Александра» продолжает работы в левом тоннеле к соседней станции «Новорижская». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки правого тоннеля от «СберСити» до «Новорижской».

«5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл 1-й участок Рублево-Архангельской линии – от “Делового центра” до “Бульвара Генерала Карбышева”. Пусковой участок улучшил транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей 5 районов Москвы: Пресненского, Хорошево-Мневников, Щукина, Дорогомилова, Филевского Парка. Поездки в центр стали комфортнее и в среднем в три раза быстрее», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Рублево-Архангельская линия была открыта президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным 5 сентября 2026 года. Она стала уже 17-й в столичном метрополитене. В будущем она свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с деловым центром «Москва-Сити», ее протяженность превысит 27 километров. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской линии метро.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. В 2011–2026 годах было построено и реконструировано свыше 270 километров линий и 130 станций метро, в том числе на Московском центральном кольце и Большой кольцевой линии. Возведение в столице транспортных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».