Александр Новак встретился с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым

«Россию и Казахстан связывают отношения стратегического партнерства и добрососедства, которые динамично развиваются и приносят ощутимые результаты нашим странам. Особое место в повестке занимает сотрудничество в области энергетики, где накоплен значительный опыт совместной работы и сформирована прочная основа для новых проектов. Регулярный и доверительный диалог между Российской Федерацией и Республикой Казахстан позволяет определять новые точки роста, укреплять взаимовыгодную кооперацию и открывать новые перспективы для развития наших экономик и увеличения благосостояния граждан», – отметил вице-премьер.

В завершение встречи Ерлан Аккенженов от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева наградил Александра Новака орденом «Достык» II степени за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между двумя народами.

Вице-премьер поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за награду. Он отметил роли президентов России и Казахстана, которые совместно на высшем уровне укрепляют торгово-экономические и политические связи, способствуют развитию двух стран, которые исторически являются соседями и дружественными друг другу государствами.