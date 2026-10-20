Андрей Рюмин рассказал на конференции ФАС России о развитии регулирования сетевого комплекса и ключевых результатах

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на пленарном заседании Всероссийской тарифной конференции, организованной ФАС России. В мероприятии приняли участие глава ведомства Максим Шаскольский, руководители и специалисты федеральных и региональных органов власти.

Ключевая тема конференции в этом году – «Тарифное регулирование нового поколения: единые правила, инвестиции, результат». Андрей Рюмин рассказал о принятых в последнее время решениях, напрямую влияющих на работу сетевого комплекса.

В частности, он отметил изменения в регулировании на 2027 год: расширение полномочий ФАС России в части исполнения вынесенных решений и предписаний, введение норм, позволяющих учитывать накопленные обязательства по льготному технологическому присоединению, а также расходы на обеспечение безопасности и восстановление энергообъектов.

«Сейчас особенно важен баланс между интересами потребителей и гарантией стабильной деятельности инфраструктурных компаний. Обеспечить его может только взвешенная тарифная политика. Федеральная антимонопольная служба ведет масштабную работу по совершенствованию нормативной базы. Это делает систему регулирования более прозрачной, понятной и устойчивой», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Кроме того, глава Группы «Россети» рассказал о применении в сетевом комплексе регуляторных соглашений, которые позволили повысить инвестиционный потенциал отрасли. Особое внимание он уделил первым результатам внедрения эталонного принципа регулирования, способствующим нормализации базы операционных расходов, в том числе расходов на оплату труда производственного персонала, и повышению устойчивости работы электросетевого комплекса.