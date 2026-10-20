Более 200 млрд рублей инвестируют в строительство газохимического комплекса на Ставрополье

9 часов назад
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Источник:
Коммерсантъ
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В Ставропольском крае планируется строительство газохимического комплекса стоимостью более 200 млрд рублей. Проект реализуют в Буденновском округе, сообщает «Коммерсантъ».

Комплекс будет перерабатывать природный газ в аммиак и карбамид. Площадь промышленной площадки превышает 121 га, объект разместят на территории индустриального парка. Проект в августе 2026 года получил статус резидента регионального инвестиционного проекта. Это позволяет инвестору получить земельный участок без проведения торгов, а также воспользоваться предусмотренными для резидентов РИП налоговыми льготами. Выход предприятия на проектную мощность запланирован в течение семи лет. После запуска комплекса планируется создать более 650 постоянных рабочих мест.

По данным властей региона, строительно-монтажные работы по подключению площадки к водоводу уже завершены. Продолжается проработка схемы подключения предприятия к электросетям. Для развития необходимой логистической инфраструктуры рассматривается использование механизма концессионных соглашений.

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