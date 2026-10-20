Федор Опадчий: До 2032 года в России планируется ввод более 22 ГВт новых мощностей

На Всероссийской тарифной конференции Федеральной антимонопольной службы России Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий выступил с докладом о текущих параметрах работы ЕЭС России и решениях, заложенных в проект Схемы и программы развития энергосистем России (СиПР) на 2027–2032 годы.

Глава Системного оператора заявил, что проект СиПР на 2027–2032 годы предусматривает ввод в энергосистеме России свыше 22 ГВт новой генерации. Основной объём вводов приходится на тепловые и атомные электростанции. Так, в течение шести лет запланирован ввод свыше 10 ГВт тепловой генерации, 5 ГВт – атомной, 4,8 ГВт – ВИЭ и порядка 1 ГВт гидромощностей, включая ГАЭС. Кроме того, запланированный в СиПР объем вводов включает 350 МВт систем накопления электрической энергии. В то же время из эксплуатации должно быть выведено 7,5 ГВт мощностей в связи с исчерпанием ресурса.

Также до 2032 года предусмотрены масштабные мероприятия по сетевому строительству. В частности, ввод в эксплуатацию 8,2 тыс. км линий электропередачи 220 – 750 кВ и 33,4 МВА трансформаторной мощности.

Из наиболее крупных – это ВЛ 500 кВ Тамань – Тихорецк и Алтай – Таврическая – Курган, ВЛ 220 кВ Даурия – Могоча и Таксимо – Чара. Один из важных проектов – строительство линии постоянного тока 1500 МВт в ОЭС Сибири.

На конференции, которая проходит 20–22 октября в Сочи, обсуждаются актуальные вопросы государственного тарифного регулирования в электроэнергетике и ЖКХ, совершенствования законодательства в этой сфере, подходы к обучению и повышению квалификации представителей регулирующих органов.

В мероприятии принимают участие главы субъектов РФ, руководители и специалисты федеральных и региональных органов исполнительной власти, регулируемых организаций, эксперты по вопросам тарифного и антимонопольного регулирования.