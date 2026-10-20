Лучших электромонтажников определили на Чемпионата электриков IEK в Ульяновске

В Ульяновске 15 октября прошел финал Открытого чемпионата электриков IEK ― одного из крупнейших отраслевых конкурсов профессионального мастерства.

Участие в нем приняли 23 лучших электромонтажника России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Победители получили главный приз соревнований ― денежные сертификаты, путевку в финал Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» и дополнительные баллы для поступления от партнера Чемпионата Национального исследовательского университета «МЭИ».

Ульяновск не случайно был выбран в качестве места проведения финала соревнований: здесь располагается кластер по производству низковольтного оборудования. Его основой является известный завод «Контактор», в этом году отмечающий 85 лет со дня основания. В кластер входят три площадки и Испытательный центр электрооборудования.

Как отметила Наталия Бельская, директор по организационному развитию и управлению персоналом IEK GROUP, Чемпионат этого года получился ярким и зрелищным. Участники показали свое мастерство, а также побывали на производственных площадках, где увидели, как IEK GROUP производит продукцию.

«Благодарим электриков, которые приняли участие в Чемпионате, за их профессионализм, готовность и желание развиваться. Наша компания растет вместе с ними: конкурс дает нам бесценный опыт общения со специалистами, двигающими отрасль вперед. Мы внимательно прислушиваемся к их мнению, и это помогает нам в работе: например, на основе обратной связи от электриков мы создали линейку модульного оборудования MASTER IEK. И уже в этом году финалисты чемпионата использовали ее для выполнения задания, что доказывает ― диалог налажен», ― прокомментировала она.

Финал прошел в Ульяновском государственном техническом университете. Впервые в истории чемпионата задание было синхронизировано с заданием независимой оценки квалификации (НОК) Национального агентства развития квалификаций. Участники отвечали на вопросы и соревновались в монтаже, коммутации и программировании электроустановки на базе продукции IEK по заданному алгоритму. Девять участников полуфиналов и финала прошли НОК и получили документ государственного образца о соответствии квалификации «Электромонтажник–наладчик электрооборудования» 5-го уровня. В роли Центра оценки квалификации выступило АНО «Агентство развития профессионального мастерства».

Победителями стали:

Лига «Профессионалы»:

1 место: Булат Сафиуллин, Казань, Россия

2 место: Эльдар Халиулин, Томск, Россия

3 место: Виталий Осиновский, Московская область, Россия

Лига «Юниоры»:

1 место: Данил Хисамутдинов, Казань, Россия

2 место: Михаил Веранков, Могилев, Республика Беларусь

Победители получили денежные сертификаты:

Лига «Профессионалы»

I место — 300 000 руб.

II место — 150 000 руб.

III место — 80 000 руб.

Лига «Юниоры»

I место — 120 000 руб.

II место — 80 000 руб.

В целом призовой фонд Чемпионата в этом году составил 3 млн руб.

После соревновательного дня электромонтажники побывали на экскурсии на заводе «Контактор». Посещение производственных площадок ― нововведение чемпионата этого года, который соединил в себе конкурс с промышленным туризмом. В этом году Чемпионат во второй раз проводился на международном уровне: в турнире участвовали электромонтажники из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Они были поделены на две лиги ― «Профессионалы» и «Юниоры». В категорию «Профессионалы» вошли практикующие монтажники с опытом работы более двух лет, «Юниоры» ― студенты учебных заведений высшего и среднего профессионального образования и начинающие специалисты.

Конкурс состоял из трех этапов: отборочного, региональных полуфиналов и общероссийского финала. Полуфиналы прошли в регионах, в которых располагаются производственные площадки компании: Ясногорске (Тульская область), Казани, и Обнинске (Калужская область). Один полуфинал, в подтверждение международного статуса конкурса, прошел в Минске.

Одна из задач Чемпионата электриков IEK — знакомство специалистов с новыми технологиями и повышение их компетенций. Конкурс является также отборочным этапом Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего».

Мария Елкина, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства»:

«Чемпионат «Хайтек: навыки будущего» становится эффективным инструментом подготовки кадров для формирования технологического лидерства страны, когда его соавторы ― реальные российские производители. IEK GROUP развивает компетенцию «Электромонтаж», основываясь на собственном, во многом передовом, производственном опыте. С помощью соревнований IEK GROUP и АРПМ дают возможность по-настоящему сильным профессионалам заявить о себе».

В рамках конкурса при участии институтов развития прошла деловая программа, спикерами которой стали представители госкорпораций, вузов и колледжей, некоммерческих организаций. Они обсудили развитие кадрового потенциала промышленных предприятий и отраслевые практики подготовки будущих инженеров. Наталия Бельская рассказала о проекте «Поведение человека», с помощью которого на производственных площадках IEK GROUP снизился риска получения травм. Проект формирует культуру сопричастности: каждый работник ощущает себя ответственным за безопасность.

Еще одной темой деловой программы стала модернизация инженерного образования и создание траектории развития специалиста от школы до образовательного учреждения и затем до рабочего места.