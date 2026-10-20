На строительство и реконструкцию объектов культуры и образования в Москве потратят около 4 млрд рублей

6 часов назад
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Источник:
Ростендер
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В Москве построят и реконструируют несколько объектов в сфере культуры и дополнительного образования. На эти работы выделили 4,3 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

В перечень вошли школа искусств в поселке Первомайское, новое здание детской школы искусств имени Я. В. Флиера на улице Родионовской, многофункциональный культурно-досуговый центр в Троицке, а также реконструкция здания детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского на улице Палихе.

Проект создаст современные и удобные пространства для занятий музыкой, изобразительным искусством и другими творческими направлениями. Новые и обновлённые здания повысят доступность дополнительного образования и позволят проводить занятия, репетиции и культурные мероприятия в более комфортных условиях.

Подрядную организацию выберут до 27 октября 2026 года. После завершения работ объекты станут частью городской инфраструктуры, где дети и подростки смогут учиться, развивать навыки и участвовать в творческой жизни районов.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.

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