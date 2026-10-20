Петр Конюшенко: гибкое регулирование помогает энергетике сохранять устойчивость

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Петр Конюшенко выступил на Всероссийской тарифной конференции ФАС России. Он рассказал о подходах, которые позволяют энергосистеме работать надёжно в меняющихся условиях, и о дальнейшем развитии отраслевых правил.

По словам замминистра, Правительство Российской Федерации выстроило систему мер, благодаря которой энергетика находится в состоянии повышенной готовности, а интересы потребителей и участников рынка остаются защищёнными. Для регионов со специальными правовыми режимами предусмотрены дополнительные инструменты поддержки энергетических компаний.

Не менее важна способность быстро реагировать на нештатные ситуации. Министерство прорабатывает механизмы, позволяющие оперативно задействовать резервное оборудование и в сжатые сроки возвращать энергообъекты в строй.

«Уверен, что принимаемые меры позволят минимизировать последствия внешних угроз для энергетики и сохранить управляемость отрасли», - подчеркнул Петр Конюшенко.

Наряду с текущими задачами продолжается и системная настройка регулирования. Речь идет, в частности, о более справедливом распределении затрат на содержание электрических сетей между разными группами абонентов и о повышении их ответственности за заявляемую мощность.

Отдельным приоритетом министерства остается Северо-Кавказский федеральный округ, где последовательно ведется работа по стабилизации энергосбытового сектора, отметил замглавы Минэнерго.