Подмосковные энергетики обновили электроснабжение Новоазовской школы № 2 в ДНР

7 часов назад
277
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
Авторы и источники / Правообладателям

Подмосковные энергетики завершили работы по подключению к электрическим сетям Новоазовской школы №2, рассчитанной на 384 учащихся. Это часть комплексных работ «Мособлэнерго» по восстановлению электрических сетей на подшефных территориях в Донецкой Народной Республике.

В ходе проведенных мероприятий специалисты смонтировали новую трансформаторную подстанцию, оснащенную силовым трансформатором. Также энергетики проложили три линии электропередачи общей протяженностью около 1,1 километра: воздушную линию высокого напряжения 10 киловольт и две кабельные линии 0,4 киловольта для подключения школы. Построенная электросетевая инфраструктура позволяет спокойно подключать всю необходимую школьную технику, в том числе для проведения внеурочной деятельности.

До выполнения комплекса работ школа была подключена к электросетям с разрешенной мощностью 68 кВт, после установки подстанции и монтажа линий электропередачи образовательная организация получила 300 киловатт мощности для учебных кабинетов, освещения, оборудования и повседневной работы обновленного здания.

«Образовательное учреждение — это объект, где энергоснабжение напрямую влияет на качество обучения. В Новоазовской школе № 2 после наших работ появилась возможность использовать современную технику, проводить занятия, обеспечивать стабильную работу освещения и оборудования. Мощность выросла значительно — это принципиально иной уровень возможностей для школы. Мы выполнили весь комплекс работ, и это не просто техническая задача — это вклад в будущее детей, которые должны учиться в достойных условиях. Восстановление сетей на подшефных территориях — это наша системная работа, и мы будем продолжать ее, чтобы каждый объект получал надежное электроснабжение», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!