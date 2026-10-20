Подмосковные энергетики обновили электроснабжение Новоазовской школы № 2 в ДНР
Подмосковные энергетики завершили работы по подключению к электрическим сетям Новоазовской школы №2, рассчитанной на 384 учащихся. Это часть комплексных работ «Мособлэнерго» по восстановлению электрических сетей на подшефных территориях в Донецкой Народной Республике.
В ходе проведенных мероприятий специалисты смонтировали новую трансформаторную подстанцию, оснащенную силовым трансформатором. Также энергетики проложили три линии электропередачи общей протяженностью около 1,1 километра: воздушную линию высокого напряжения 10 киловольт и две кабельные линии 0,4 киловольта для подключения школы. Построенная электросетевая инфраструктура позволяет спокойно подключать всю необходимую школьную технику, в том числе для проведения внеурочной деятельности.
До выполнения комплекса работ школа была подключена к электросетям с разрешенной мощностью 68 кВт, после установки подстанции и монтажа линий электропередачи образовательная организация получила 300 киловатт мощности для учебных кабинетов, освещения, оборудования и повседневной работы обновленного здания.
«Образовательное учреждение — это объект, где энергоснабжение напрямую влияет на качество обучения. В Новоазовской школе № 2 после наших работ появилась возможность использовать современную технику, проводить занятия, обеспечивать стабильную работу освещения и оборудования. Мощность выросла значительно — это принципиально иной уровень возможностей для школы. Мы выполнили весь комплекс работ, и это не просто техническая задача — это вклад в будущее детей, которые должны учиться в достойных условиях. Восстановление сетей на подшефных территориях — это наша системная работа, и мы будем продолжать ее, чтобы каждый объект получал надежное электроснабжение», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.