РУСАЛ объявляет о кадровых назначениях в Алюминиевом дивизионе компании

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о назначении Евгения Курьянова директором Алюминиевого дивизиона, Александра Белотелова – управляющим директором АО «РУСАЛ Красноярск», Игоря Репика – директором «РУСАЛ Волгоград». Каждый из них имеет большой опыт работы в металлургическом производстве и управления предприятиями компании.



Евгений Курьянов в 2004 году окончил с отличием Иркутский государственный технический университет по специальности «металлургия цветных металлов», в 2011 – прошел обучение по программе MBA в Высшей школе бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1999 года он работал электролизником расплавленных солей на Братском алюминиевом заводе, с 2004 по 2015 годы – на Красноярском алюминиевом заводе, пройдя путь от электролизника до директора по электролизному производству. В 2015 году Евгений Курьянов был назначен генеральным директором Иркутского алюминиевого завода, в 2016 году – директором КрАЗа. В должности директора Алюминиевого дивизиона он сосредоточится на дальнейшем повышении эффективности управленческих и производственных процессов на заводах дивизиона, а также на улучшении их экологических показателей.



Александр Белотелов является выпускником Иркутского государственного университета и Иркутского государственного технического университета по специальности «металлургия цветных, редких и благородных металлов». С 1996 года он работал на Иркутском алюминиевом заводе, с 2012 года руководил отделом электролизного производства и анодной массы Алюминиевого дивизиона РУСАЛа. С 2020 года Александр Белотелов занимал должность директора по операционной деятельности, затем возглавлял входящий в структуру компании алюминиевый завод KUBAL, после чего руководил Волгоградским алюминиевым заводом.



Игорь Репик также окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «металлургия цветных металлов» в 1998 году, после чего работал на Братском алюминиевом заводе. В 2004 году он получил второе высшее образование по специальности «менеджмент организации». В 2006 году Игорь Репик начал работу на Волгоградском алюминиевом заводе, где прошел путь от электролизника до руководителя отдела планирования и анализа производства и принимал активное участие в реализации проекта «Производство обожженных анодов на ВгАЗе». С 2016 года работал директором анодного производства предприятия.



На новых позициях Александр Белотелов и Игорь Репик будут отвечать за развитие производственной эффективности и повышение производительности труда, внедрение экологических технологий и снижение воздействия производства на окружающую среду, а также за развитие бизнес-системы РУСАЛа.