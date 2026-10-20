Сергей Цивилев обсудил формирование и развитие общих энергетических рынков ЕАЭС

6 часов назад
240
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики Р...
Авторы и источники / Правообладателям

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев принял участие в 14-м заседании Совета руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС в сфере энергетики, состоявшемся в Минэнерго России.

В ходе заседания участники обсудили ключевые вопросы развития энергетического сотрудничества в рамках ЕАЭС, включая развитие общего рынка газа, а также формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов и общего электроэнергетического рынка Союза. Особое внимание было уделено дальнейшей работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, согласованию подходов государств-членов и обеспечению необходимых условий для взаимовыгодного функционирования общих энергетических рынков.

В ходе заседания Сергей Цивилев акцентировал внимание на необходимости безукоснительного выполнения решения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2024 года № 22, которым общий рынок газа ЕАЭС определён как сложившаяся по состоянию на 1 января 2025 года система взаимоотношений между государствами-членами.

Российская сторона подчеркнула важность последовательной реализации ранее достигнутых договорённостей и конструктивного взаимодействия с партнёрами.

«Продолжаем совместную работу по развитию общих энергетических рынков ЕАЭС. Наша задача — обеспечить последовательную реализацию достигнутых на высшем увроне договорённостей и создать необходимые условия для взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Сергей Цивилев.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!