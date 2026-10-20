Сергей Цивилев обсудил формирование и развитие общих энергетических рынков ЕАЭС

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев принял участие в 14-м заседании Совета руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС в сфере энергетики, состоявшемся в Минэнерго России.



В ходе заседания участники обсудили ключевые вопросы развития энергетического сотрудничества в рамках ЕАЭС, включая развитие общего рынка газа, а также формирование общих рынков нефти, нефтепродуктов и общего электроэнергетического рынка Союза. Особое внимание было уделено дальнейшей работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, согласованию подходов государств-членов и обеспечению необходимых условий для взаимовыгодного функционирования общих энергетических рынков.



В ходе заседания Сергей Цивилев акцентировал внимание на необходимости безукоснительного выполнения решения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2024 года № 22, которым общий рынок газа ЕАЭС определён как сложившаяся по состоянию на 1 января 2025 года система взаимоотношений между государствами-членами.



Российская сторона подчеркнула важность последовательной реализации ранее достигнутых договорённостей и конструктивного взаимодействия с партнёрами.

«Продолжаем совместную работу по развитию общих энергетических рынков ЕАЭС. Наша задача — обеспечить последовательную реализацию достигнутых на высшем увроне договорённостей и создать необходимые условия для взаимовыгодного сотрудничества», - отметил Сергей Цивилев.