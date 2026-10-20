Специалисты «Россети Волга» обеспечили электроэнергией почти 600 объектов социальной инфраструктуры и связи в 2026 году

К электрическим сетям присоединены новые объекты социальной инфраструктуры и связи во всех регионах присутствия «Россети Волга»: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областях, а также республиках Мордовия и Чувашия.



Специалисты компании обеспечили электроэнергией 93 фельдшерско-акушерских пункта, два отделения Почты России, 500 базовых станций сотовой связи. Суммарная мощность подключенных объектов превысила 6,8 МВт.



Технологическое присоединение к сетям – одно из ключевых направлений деятельности «Россети Волга». Подать заявку можно через специализированный сервис Портал-ТП.рф или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам также предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220 или 220 (с мобильных устройств). Звонок бесплатный, круглосуточно.