Тюменские энергетики подготовили электрические сети Уватского округа к зиме

«Россети Тюмень» завершили подготовку электросетевого комплекса Уватского муниципального округа к периоду максимальных нагрузок. Энергетики выполнили ремонт и техническое обслуживание 195 трансформаторных подстанций и 10,3 километра линий электропередачи (ЛЭП). Реализованные меры позволили повысить надежность электроснабжения 82 социально значимых объектов и свыше 18 тысяч жителей района.

В ходе работ на энергообъектах специалисты заменили и укрепили 157 опор, а также усилили фундаменты еще трех металлических конструкций. На ЛЭП классом напряжения 0,4 кВ энергетики смонтировали свыше километра самонесущего изолированного провода, который отличается повышенной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за соприкосновения веток и деревьев с токоведущими частями, расчищено более 70 гектаров охранных зон линий электропередачи от поросли и кустарников.

На трансформаторных подстанциях для защиты сети от перегрузок специалисты системообразующей сетевой компании установили девять новых автоматических выключателей. Отметим, что при реализации технических мероприятий использовались современные материалы и оборудование российского производства.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергообъектов Тюменской области к прохождению периода максимальных нагрузок. Своевременное выполнение профилактических мероприятий позволит снизить риски технологических нарушений при прохождении осенне-зимнего сезона 2026/2027 годов.