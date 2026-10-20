В Ленинградской области построят квартал на 105 частных домов

В посёлке Михайловский Кировского района Ленинградской области планируется создание малоэтажного жилого квартала на 105 индивидуальных домов. Земельные участки предназначены для многодетных семей и других льготных категорий граждан, сообщила пресс-служба администрации региона.

Комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил проект планировки и межевания территории. Помимо жилой застройки, документ предусматривает формирование социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

«В квартале предусмотрены детский сад, улицы и тротуары, детские и спортивные площадки, озеленённые общественные пространства», — говорится в сообщении.

Проект также включает строительство сетей электроснабжения, газоснабжения и водоотведения. Реализация этих мероприятий позволит комплексно подготовить территорию для индивидуального жилищного строительства.