В Ростове-на-Дону ищут специалистов по созданию гермозон для дата-центров почти за 2 млрд рублей

7 часов назад
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Источник:
Ростендер
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В Ростове-на-Дону расширят инфраструктуру для хранения и обработки данных. Заказчик объявил конкурс на проектирование и строительство дополнительных защищенных помещений – гермозон для третьего и четвертого центров обработки данных. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,9 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заявки от строительных компаний принимаются до 2 ноября 2026 года. Победитель выполнит полный цикл работ: от создания проектной документации до ввода помещений в эксплуатацию.

Подрядчик возведет капитальные стены, установит системы прецизионного кондиционирования и пожаротушения, создаст фальшполы для прокладки кабелей. Гермозона представляет собой герметичный зал, который защищает дорогостоящее оборудование от внешних воздействий, включая затопление или задымление.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.

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