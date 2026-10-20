В Ясной Поляне под Тулой будет свой Фестивальный центр

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на четвертый этап строительства и реконструкции комплекса зданий музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Работы пройдут на площадке будущего Фестивального центра. Ранее эксперты ведомства рассмотрели проекты зданий фондохранилища и реставрационных мастерских.

Мемориальный музей-усадьба «Ясная Поляна» в Тульской области станет одним из центров общероссийского туристического маршрута «Россия Льва Толстого». Он разрабатывается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство» к 200-летию со дня рождения писателя. Юбилейные мероприятия будут отмечаться в 2028 году в соответствии с Указом Президента России. Открытие Фестивального центра - одна из ключевых задач масштабной модернизации музейно-выставочного пространства на территории «Ясной Поляны».

«Здание Фестивального центра имеет четыре надземных и один цокольный этаж. Оно будет расположено в границах территории «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством Л.Н. Толстого – усадьба Ясная Поляна и ее окрестности, первая половина XIX в. – начало XX в.»», - сообщил представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Андрей Крыль.

Общая площадь участка застройки - около 1527,3 кв. м, а общая площадь здания - 4603,9 кв. м.

Новое многофункциональное пространство Фестивального центра «Ясной Поляны» планируют приспособить под выставочно-экспозиционную деятельность, а также для проведения театральных представлений, научных конференций и иных массовых мероприятий.

Здесь также будет зона кафе на 60 посадочных мест. Для маломобильных посетителей установят подъемники, которые обеспечат беспрепятственный доступ на все этажи здания.

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