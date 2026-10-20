Xinming Cable Machinery представит оборудование для кабельного производства на PowerExpo Almaty 2026

8 часов назад
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Источник:
Xinming Cable Machinery
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Компания Xinming Cable Machinery примет участие в 24-й Казахстанской международной выставке PowerExpo Almaty 2026, которая пройдет с 21 по 23 октября в выставочном центре «Атакент» в Алматы.

На стенде H23 в павильоне 11 компания представит решения для кабельного производства, включая экструзионные линии, крутильные машины и другое технологическое оборудование.

PowerExpo Almaty объединяет производителей и поставщиков оборудования, технологий и решений для энергетики и электротехнической промышленности. Выставка пройдет по адресу: Казахстан, Алматы, ул. Тимирязева, 42, выставочный центр «Атакент», павильон 11. Стенд Xinming Cable Machinery — H23.

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Xinming Cable Machinery
Компания "Xinming" была основана в 1984 году и сейчас является одним из самых крупных и успешных производителей кабельного оборудования в Китае. Более чем 25-и летний опыт разработки и производства позволяет "Xinming" предлагать всю линейку оборудования для кабельной промышленности , в полной мере отвечающих мировым требованиям к подобному виду оборудования.  Рекомендовано ChinaCable.Ru. Проверено в проекте ChinaCable Compass.