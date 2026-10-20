«Росатом» завершил поставку управляющих систем безопасности для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» (Индия)

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») завершило поставку оборудования программно-технических комплексов управляющей системы безопасности (ПТК УСБТ) для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» (Индия, генеральным проектировщиком и поставщиком оборудования для её строительства является Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»).

Всего для станции было изготовлено и поставлено около 300 единиц оборудования – по четыре комплекта ПТК УСБТ (в соответствии с числом каналов технологических систем безопасности каждого из энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000). Для исключения вероятности одновременного выхода из строя они физически разделены – расположены в разных помещениях и имеют автономное питание от отдельных дизель-генераторов.

При создании ПТК УСБТ для энергоблоков № 3 и № 4 специалисты опирались на опыт эксплуатации этой системы на первых двух блоках АЭС «Куданкулам», поэтому реализовали ряд оптимизационных решений. Одно из них – применение непрограммируемых модулей, которые обрабатывают сигналы от датчиков без использования микропроцессоров. Это позволяет снизить зависимость функций безопасности от прикладного программного обеспечения и повышает устойчивость оборудования к возможным отказам.

Завершение поставки ПТК УСБТ стало очередным этапом проекта по оснащению энергоблоков российскими системами автоматизации, контроля и безопасности, реализуемого АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», координатор проекта) при участии АО «Атомэнергопроект» (входит в Инжиниринговый дивизион «Росатома»), АО «Атомтехэнерго» (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), АО «РАСУ» и производителей оборудования. Далее запланирован монтаж оборудования на площадке, после чего специалисты проведут автономные и комплексные испытания систем в рамках пусконаладочных работ. По итогам испытаний системы будут подготовлены к вводу в действие и дальнейшей эксплуатации в составе энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам».

УСБТ контролирует технологические параметры энергоблока при выявлении нарушений условий нормальной эксплуатации. В случае возникновения аварийных ситуаций она автоматически инициирует запуск технологических систем безопасности и подает команды на исполнительные механизмы (насосы впрыска бора и другие активные защитные механизмы), чтобы предотвратить запроектную аварию и перевести реакторную установку в безопасное состояние. Также она обеспечивает расхолаживание реактора – управляемое снижение температуры и давления теплоносителя после ее остановки до безопасных значений.

АЭС «Куданкулам» расположена в штате Тамилнад на юге Индии. Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6000 МВт. Застройщик – технический заказчик объекта: Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования – АО «Атомстройэкспорт» (входит в Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»). Первая очередь (энергоблоки № 1 и № 2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки № 3 и № 4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС «Куданкулам» соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

Инжиниринговый дивизион «Росатома» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом» («АСУ ТП и электротехника», управляющая компания – АО «Росатом Автоматизированные системы управления», «РАСУ») объединяет отраслевые компетенции в области промышленной автоматизации, приборостроения и электротехники, формируя технологическую основу управления объектами ядерной энергетики и промышленности. Дивизион выступает комплектным поставщиком систем управления, контроля и распределения энергии для АЭС на всех этапах жизненного цикла десятков действующих и строящихся энергоблоков в России и за рубежом, а также промышленных предприятий, солнечных и ветроэлектростанций. В состав дивизиона входят: научный институт с собственным производством; компания-изготовитель радиоизотопных приборов; а также лидер рынка преобразовательной техники и электрозарядной инфраструктуры.

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Продолжается реализация крупных совместных энергетических проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.