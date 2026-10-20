«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения поселка Сосново Ленинградской области

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» завершили модернизацию энергообъекта, обеспечивающего электроснабжение 520 жителей поселка Сосново Приозерского района Ленинградской области.

Энергетики заменили старый силовой трансформатор мощностью 160 кВА на новый — 250 кВА. На время работ были организованы резервные схемы электроснабжения.