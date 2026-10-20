«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения поселка Сосново Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» завершили модернизацию энергообъекта, обеспечивающего электроснабжение 520 жителей поселка Сосново Приозерского района Ленинградской области.
Энергетики заменили старый силовой трансформатор мощностью 160 кВА на новый — 250 кВА. На время работ были организованы резервные схемы электроснабжения.
«Модернизация подстанции выполнена в рамках программы «Россети Ленэнерго» по замене перегружаемых трансформаторов. Установлено более мощное оборудование отечественного производства, которое обеспечит надежное электроснабжение потребителей в период пиковых нагрузок», — рассказала исполняющая обязанности директора филиала «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» Мария Лейцингер.