«Россети Центр и Приволжье» повысили категорию надежности электроснабжения крупного агрохолдинга Калужской области

5 часов назад
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Источник:
Россети Центр и Приволжье
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«Россети Центр и Приволжье» повысили категорию надежности электроснабжения крупного агрохолдинга Калужской области
Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» завершили комплекс работ по повышению категории надежности электроснабжения одного из крупнейших сельскохозяйственных производителей региона.

Чтобы обеспечить предприятию вторую категорию надежности, предусматривающую электроснабжение от двух независимых источников питания, энергетики: 

  • - построили резервную  линию электропередачи 10 кВ протяженностью 2,6 км, 
  • - смонтировали комплектное распределительное устройство,
  • - организовали современный учет потребления электроэнергии. 

Максимальная мощность, предоставленная предприятию, составляет 650 кВт. В случае технологического нарушения на одной из линий электропередачи нагрузка будет оперативно переведена на резервную схему электроснабжения, что обеспечит бесперебойную работу предприятия.

Агрохолдинг специализируется на производстве молока и молочной продукции и активно развивается: расширяет производственные мощности, увеличивает поголовье и площади посевов. Обеспеченная мощность и вторая категория надежности создадут необходимые условия для дальнейшего роста предприятия и стабильного выпуска продукции.

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