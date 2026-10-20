«Россети Центр и Приволжье» повысили категорию надежности электроснабжения крупного агрохолдинга Калужской области

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» завершили комплекс работ по повышению категории надежности электроснабжения одного из крупнейших сельскохозяйственных производителей региона.

Чтобы обеспечить предприятию вторую категорию надежности, предусматривающую электроснабжение от двух независимых источников питания, энергетики:

- построили резервную линию электропередачи 10 кВ протяженностью 2,6 км,

- смонтировали комплектное распределительное устройство,

- организовали современный учет потребления электроэнергии.

Максимальная мощность, предоставленная предприятию, составляет 650 кВт. В случае технологического нарушения на одной из линий электропередачи нагрузка будет оперативно переведена на резервную схему электроснабжения, что обеспечит бесперебойную работу предприятия.

Агрохолдинг специализируется на производстве молока и молочной продукции и активно развивается: расширяет производственные мощности, увеличивает поголовье и площади посевов. Обеспеченная мощность и вторая категория надежности создадут необходимые условия для дальнейшего роста предприятия и стабильного выпуска продукции.