От истоков китайской кабельной промышленности к новому альянсу: АЭК стала полноправным членом AWCCA
Ассоциация «Электрокабель» вошла в Азиатский альянс сотрудничества в кабельной промышленности AWCCA. Полноправное членство открывает новую главу международной деятельности АЭК и придаёт многосторонний масштаб отношениям, исторические основы которых советские и китайские кабельщики закладывали более семи десятилетий назад.
19 сентября 2026 года в Шанхае отмечено вступление Ассоциации «Электрокабель» в AWCCA — Asian Wire & Cable Industry Cooperation Alliance. АЭК представлял заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию Виталий Мещанов. Вручение памятного знака состоялось в рамках 13-го Общего собрания альянса.
Для Ассоциации, отмечающей в этом году 35-летие, это событие становится важной международной вехой. АЭК входит в круг полноправных участников объединения, в котором представлены отраслевые ассоциации материкового Китая, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Тайваня и Хошимина во Вьетнаме, а также Международная ассоциация меди.
Такой состав придаёт сотрудничеству особое значение. За каждой отраслевой ассоциацией стоят предприятия, инженерные школы, производственные компетенции и собственный опыт развития рынка. Теперь в этом многостороннем диалоге представлена и АЭК, объединяющая кабельные предприятия России и стран Евразийского экономического союза.
История, которая продолжается
У нового этапа сотрудничества есть глубокие исторические основания. В 1950-е годы Советский Союз участвовал в становлении современной кабельной промышленности Китая. Одними из важнейших направлений этой работы стали восстановление и реконструкция Шэньянского кабельного завода, а также работы по Харбинскому кабельному заводу.
Технологическую часть проекта Шэньянского завода в основном выполнил ВНИИКП под руководством главного инженера А. Г. Макарова. В марте 1951 года при институте было создано Центральное проектно-конструкторское бюро кабельного оборудования специально для разработки оборудования, поставляемого в КНР. В год вступления АЭК в AWCCA этому решению исполняется 75 лет.
Сотрудничество охватывало проектирование, изготовление оборудования, монтаж и подготовку китайских инженеров и мастеров в СССР. Передавались технологии и опыт организации производства, необходимые для развития собственной промышленной школы. Эти обстоятельства подробно отражены в исследовании Института Дальнего Востока РАН, основанном на архивных документах.
Сегодня эта история получает продолжение в новом формате. Накопленный опыт становится основой для взаимного обмена знаниями, совместного обсуждения технологических задач и развития профессиональных связей сразу между несколькими промышленными рынками.
Особую символику событию придаёт присутствие в AWCCA ВНИИКП в статусе ассоциированного члена. Институт, участвовавший в создании технологической базы китайских кабельных предприятий, и Ассоциация «Электрокабель», представляющая современное отраслевое сообщество, теперь присутствуют на одной международной площадке.
Прямой диалог с кабельной Азией
AWCCA создан в 2012 году как региональная платформа обмена отраслевой информацией и опытом. Его учредителями стали профильные объединения материкового Китая, Индонезии, Хошимина, Малайзии и Тайваня, а также Международная ассоциация меди.
В представленном альянсом буклете АЭК включена в число восьми полноправных членов. Наряду с ней в эту группу входят кабельное отделение Китайской ассоциации электротехнической промышленности CEEIA-ECWB, Международная ассоциация меди ICA, индонезийская APKABEL, малайзийская MCMA, ассоциация Хошимина HECA, тайваньская TEWCA и таиландская ATCM.
Ассоциированные члены представлены исследовательскими, испытательными и производственными организациями: ВНИИКП, Guangdong Dongguan Quality Supervision & Testing Center, Hebei Huatong Wires & Cables Group и Sigma Cable.
Такое сочетание объединяет на одной площадке отраслевое представительство, науку, испытательную экспертизу и промышленное производство. Секретариат альянса расположен в Шанхае; среди основных направлений работы AWCCA — технические обмены, региональная стандартизация и международная торговля.
Для АЭК это создаёт основу для развития прямых связей с профильными объединениями азиатских рынков. В практической повестке альянса — обмен отраслевой информацией, разработка документов по стандартизации, технические семинары, профессиональное обучение, выставочное сотрудничество и привлечение экспертов.
Потенциал такого взаимодействия особенно значим для обсуждения требований к продукции, знакомства с производственными решениями и поиска партнёров. Эти направления требуют постоянного профессионального контакта, доверия и понимания особенностей каждого рынка.
Новый масштаб международной работы АЭК
Вступление в AWCCA расширяет географию и содержание международной деятельности Ассоциации «Электрокабель». Двусторонние связи получают дополнительную многостороннюю площадку, где вопросы развития отрасли можно обсуждать с объединениями нескольких стран и территорий.
Историческая глубина делает это событие особенно выразительным. Более семи десятилетий назад советские специалисты участвовали в создании производственной и инженерной базы китайской кабельной промышленности. Сегодня АЭК выстраивает следующий этап сотрудничества, соединяя отечественные компетенции с опытом азиатского отраслевого сообщества.
Полноправное членство в AWCCA закрепляет присутствие АЭК в международном профессиональном диалоге и открывает пространство для новых совместных инициатив. Для Ассоциации это шаг к более масштабной роли: представлять интересы своих участников там, где обсуждаются технологии, стандарты и перспективы кабельной промышленности Азии.
AWCCA
Азиатский альянс сотрудничества в кабельной промышленности (AWCCA, Asian Wire & Cable Industry Cooperation Alliance) основан в 2012 году отраслевыми объединениями материкового Китая, Индонезии, Малайзии, Тайваня и Хошимина (Вьетнам), а также Международной ассоциацией меди. Секретариат расположен в Шанхае. Альянс развивает обмен технологиями и отраслевой информацией, сотрудничество в области стандартизации, профессионального обучения и международной торговли. Согласно информационному буклету AWCCA, объединение насчитывает восемь полноправных и четыре ассоциированных члена. Ассоциация «Электрокабель» представлена в статусе полноправного члена, ВНИИКП - ассоциированного