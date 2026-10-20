От истоков китайской кабельной промышленности к новому альянсу: АЭК стала полноправным членом AWCCA

Ассоциация «Электрокабель» вошла в Азиатский альянс сотрудничества в кабельной промышленности AWCCA. Полноправное членство открывает новую главу международной деятельности АЭК и придаёт многосторонний масштаб отношениям, исторические основы которых советские и китайские кабельщики закладывали более семи десятилетий назад.

19 сентября 2026 года в Шанхае отмечено вступление Ассоциации «Электрокабель» в AWCCA — Asian Wire & Cable Industry Cooperation Alliance. АЭК представлял заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию Виталий Мещанов. Вручение памятного знака состоялось в рамках 13-го Общего собрания альянса.

Для Ассоциации, отмечающей в этом году 35-летие, это событие становится важной международной вехой. АЭК входит в круг полноправных участников объединения, в котором представлены отраслевые ассоциации материкового Китая, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Тайваня и Хошимина во Вьетнаме, а также Международная ассоциация меди.

Такой состав придаёт сотрудничеству особое значение. За каждой отраслевой ассоциацией стоят предприятия, инженерные школы, производственные компетенции и собственный опыт развития рынка. Теперь в этом многостороннем диалоге представлена и АЭК, объединяющая кабельные предприятия России и стран Евразийского экономического союза.

История, которая продолжается

У нового этапа сотрудничества есть глубокие исторические основания. В 1950-е годы Советский Союз участвовал в становлении современной кабельной промышленности Китая. Одними из важнейших направлений этой работы стали восстановление и реконструкция Шэньянского кабельного завода, а также работы по Харбинскому кабельному заводу.

Технологическую часть проекта Шэньянского завода в основном выполнил ВНИИКП под руководством главного инженера А. Г. Макарова. В марте 1951 года при институте было создано Центральное проектно-конструкторское бюро кабельного оборудования специально для разработки оборудования, поставляемого в КНР. В год вступления АЭК в AWCCA этому решению исполняется 75 лет.

Сотрудничество охватывало проектирование, изготовление оборудования, монтаж и подготовку китайских инженеров и мастеров в СССР. Передавались технологии и опыт организации производства, необходимые для развития собственной промышленной школы. Эти обстоятельства подробно отражены в исследовании Института Дальнего Востока РАН, основанном на архивных документах.

Сегодня эта история получает продолжение в новом формате. Накопленный опыт становится основой для взаимного обмена знаниями, совместного обсуждения технологических задач и развития профессиональных связей сразу между несколькими промышленными рынками.

Особую символику событию придаёт присутствие в AWCCA ВНИИКП в статусе ассоциированного члена. Институт, участвовавший в создании технологической базы китайских кабельных предприятий, и Ассоциация «Электрокабель», представляющая современное отраслевое сообщество, теперь присутствуют на одной международной площадке.

Прямой диалог с кабельной Азией

AWCCA создан в 2012 году как региональная платформа обмена отраслевой информацией и опытом. Его учредителями стали профильные объединения материкового Китая, Индонезии, Хошимина, Малайзии и Тайваня, а также Международная ассоциация меди.

В представленном альянсом буклете АЭК включена в число восьми полноправных членов. Наряду с ней в эту группу входят кабельное отделение Китайской ассоциации электротехнической промышленности CEEIA-ECWB, Международная ассоциация меди ICA, индонезийская APKABEL, малайзийская MCMA, ассоциация Хошимина HECA, тайваньская TEWCA и таиландская ATCM.

Ассоциированные члены представлены исследовательскими, испытательными и производственными организациями: ВНИИКП, Guangdong Dongguan Quality Supervision & Testing Center, Hebei Huatong Wires & Cables Group и Sigma Cable.

Такое сочетание объединяет на одной площадке отраслевое представительство, науку, испытательную экспертизу и промышленное производство. Секретариат альянса расположен в Шанхае; среди основных направлений работы AWCCA — технические обмены, региональная стандартизация и международная торговля.

Для АЭК это создаёт основу для развития прямых связей с профильными объединениями азиатских рынков. В практической повестке альянса — обмен отраслевой информацией, разработка документов по стандартизации, технические семинары, профессиональное обучение, выставочное сотрудничество и привлечение экспертов.

Потенциал такого взаимодействия особенно значим для обсуждения требований к продукции, знакомства с производственными решениями и поиска партнёров. Эти направления требуют постоянного профессионального контакта, доверия и понимания особенностей каждого рынка.

Новый масштаб международной работы АЭК

Вступление в AWCCA расширяет географию и содержание международной деятельности Ассоциации «Электрокабель». Двусторонние связи получают дополнительную многостороннюю площадку, где вопросы развития отрасли можно обсуждать с объединениями нескольких стран и территорий.

Историческая глубина делает это событие особенно выразительным. Более семи десятилетий назад советские специалисты участвовали в создании производственной и инженерной базы китайской кабельной промышленности. Сегодня АЭК выстраивает следующий этап сотрудничества, соединяя отечественные компетенции с опытом азиатского отраслевого сообщества.

Полноправное членство в AWCCA закрепляет присутствие АЭК в международном профессиональном диалоге и открывает пространство для новых совместных инициатив. Для Ассоциации это шаг к более масштабной роли: представлять интересы своих участников там, где обсуждаются технологии, стандарты и перспективы кабельной промышленности Азии.