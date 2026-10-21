Александр Новак провел в «Силовых машинах» совещание по развитию новых технологий для энергетики России

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак и Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя посетили с рабочим визитом АО «Силовые машины» и обсудили с генеральным директором компании Алексеем Подколзиным вопросы развития энергомашиностроения и новых технологий для энергетики России. В рамках встречи участники осмотрели производственные цеха Ленинградского Металлического завода (входит в АО «Силовые машины»).

«Силовые машины» реализуют проекты, обеспечивающие технологический суверенитет и лидерство российской энергетики, развивают инжиниринговые компетенции, создают специализированные производственные мощности и осваивают технологии, не имеющие аналогов в России для создания новейших образцов оборудования.

- По поручению Президента России реализуется национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», в рамках которого уже сделан большой шаг для достижения технологического суверенитета. Российские предприятия энергомашиностроения всегда славились своим собственным производством, и сейчас идёт работа по импортозамещению отдельных элементов иностранного оборудования, созданию собственных газотурбинных установок средней и большой мощности. Если говорить об электроэнергетике, то уровень замещения находится на уровне 80—85%. Стоит задача выйти на 90-95% в ближайшие годы, - подчеркнул Александр Новак.

«Силовые машины» организовали производство отечественных энергетических газовых турбин. В ходе стратегического проекта впервые в нашей стране освоены технологии производства горячего тракта: лопаточного аппарата и камер сгорания газовых турбин. «Силовые машины» серийно выпускают турбины ГТЭ-170, на базе которых сегодня создаются новые мощности для Московского региона, Дальнего Востока и Сибири. Компания завершает работу над головным образцом турбины ГТЭ-65. Также начато эскизное проектирование новой турбины F-класса ГТЭ-300. «Силовые машины» готовы поставить отрасли необходимые ГТУ для новой генерации и замены эксплуатирующегося импортного оборудования.

Одна из новейших разработок – первая российская тихоходная турбина 1255 МВт, на базе которой в начале 2026 года запущен новый энергоблок АЭС. Это стало настоящим технологическим прорывом для российского машиностроения и укрепило лидерские позиции России в мировой атомной отрасли. При пусковых испытаниях турбина показала значение выше мировых производителей в этом классе турбин.

В числе важнейших перспективных проектов – выпуск оборудования на суперсверхкритических параметрах пара (ССКП) для технологического обновления и повышения эффективности угольной генерации России. «Силовые машины» разработали турбину и котлоагрегат по технологии ССКП для энергоблока 660 и 800 МВт. Разработка рассмотрена Госсоветом для реализации программы развития угольной генерации. Переход угольных электростанций на ССКП соответствуем мировым тенденциям: технология позволяет поднять КПД энергоблоков до 48% и снизить расход угля на 10–30%.

Компания реализует цикл масштабной инвестпрограммы в размере 75 млрд. рублей, что в горизонте до 2029 года позволит в 1,5 раза увеличить производственные мощности для реализации проектов с применением инновационного российского оборудования в рамках Энергетической стратегии России.