Энергетики «Россети Волга» отремонтировали более 21 тыс. километров ЛЭП в регионах присутствия компании

«Россети Волга» подвели промежуточные итоги подготовки электросетевого комплекса семи регионов присутствия компании к периоду максимальных нагрузок предстоящей зимой. Специалисты уже выполнили ремонт более 21 тыс. километров линий электропередачи (ЛЭП) и 2,9 тыс. трансформаторных подстанций.

Одним из приоритетных направлений технического обслуживания энергообъектов стала расчистка трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. От потенциально опасных веток и поросли, которые во время непогоды могут повредить энергообъекты, расчищено порядка 4,8 тыс. гектара охранных зон линий электропередачи. Кроме того, энергетики заменили более 53,3 тыс. изоляторов и 7,5 тыс. опор.

На ключевых питающих центрах выполнен капитальный ремонт 16 силовых трансформаторов и 3,9 тыс. коммутационных аппаратов, осуществлена замена 725 опорно-стержневых изоляторов.

Все мероприятия реализуются с применением отечественных материалов и оборудования российского производства. Параллельно с техобслуживанием и плановым ремонтом оборудования ведется масштабная реконструкция распределительных сетей. Комплекс принятых мер позволит обеспечить готовность электросетевых объектов к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов.