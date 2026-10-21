На ВТРК «Эльбрус» усилят защиту от лавин

Реконструкция снегоудерживающих сооружений продолжит масштабные мероприятия по модернизации инфраструктуры Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап проектно-изыскательских работ (ПИР), их проведут на южном макросклоне горы Эльбрус.

Ранее в этом году эксперты рассмотрели проектную документацию на обустройство 12 км горнолыжных трасс на территории ВТРК «Эльбрус». Основная цель нового проекта - защитить от лавинной опасности здания и сооружения, расположенные в границах высокогорного курорта. Что для этого планируют сделать?

«На семи участках южного склона горы Эльбрус, где чаще всего зарождаются лавины, установят специальные снегоудерживающие барьеры высотой 3 метра, их общая длина достигнет 17028 метров», - рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Чихичина.

Конструкции в виде высокопрочных металлических сеток и тросов рассчитаны на значительные нагрузки и могут удерживать снежные массы прямо в месте их скопления. Это позволит предотвратить формирование лавин и защитить объекты спортивно-туристического кластера от их разрушительной силы.

Участок проведения проектно-изыскательских работ находится в горном районе Республики Кабардино-Балкария, в пределах поляны Азау на высоте от 2329 до 2965 метров.

Сейсмичность в границах территории проектирования достигает 8 баллов.

Заказчик – АО «Кавказ.РФ».

Генеральный проектировщик – АО «Стройинжениринг».