На строительство экотехнопарка по переработке вторсырья в Грозном направят около 2 млрд рублей

В Грозном построят республиканский экологический отходоперерабатывающий комплекс «Технопарк» для переработки вторичных материалов. На проект выделили 2,3 млрд рублей из бюджета РФ и Чеченской Республики, сообщает портал RosTender.info.

Тендер на выбор подрядной организации пройдёт до 5 ноября 2026 года. Срок выполнения работ – с даты подписания контракта до 30 декабря 2026 года.

Комплекс создаст площадку для обработки и переработки отходов, которые можно использовать повторно. Это снизит нагрузку на окружающую среду и разовьёт систему обращения с отходами в регионе. Сортировка и переработка вторсырья позволят возвращать часть материалов в оборот вместо отправки на полигоны. Для Чечни это означает более современный подход к утилизации и новую инфраструктуру для работы с отходами.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.