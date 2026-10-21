Онкодиспансер во Владикавказе ждет реконструкция почти за 3 млрд рублей

На реконструкцию Республиканского онкологического диспансера во Владикавказе выделят 2,9 млрд рублей из бюджета Северной Осетии, сообщает портал RosTender.info. Работы пройдут в здании на улице Зортова, 2. Подрядчика планируют выбрать до 5 ноября 2026 года.

Первый этап включает проектирование. Он продлится с момента заключения государственного контракта до 15 декабря 2026 года. После завершения проектных работ начнется реконструкция самого объекта. Этот этап рассчитан до 30 ноября 2030 года.

Реконструкция обновит онкологический диспансер, где оказывают помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Работы подготовят здание к дальнейшей эксплуатации и создадут условия для специализированной медицинской помощи жителям республики.

Условия участия и подробности о здесь доступны здесь.