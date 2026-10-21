Подготовка электросетей Новосибирской области к зиме завершена

В «Россети Новосибирск» завершили работу внутренние комиссии по оценке подготовки электросетевого комплекса к работе в период зимнего максимума нагрузок. По итогам проверок оформлены акты оценки готовности филиалов компании к прохождению отопительного сезона. Масштабная подготовительная работа , начатая энергетиками еще весной, включала более 400 мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей региона .

По итогам девяти месяцев 2026 года специалисты компании отремонтировали около 450 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 300 трансформаторов на подстанциях. Выполнена замена более 1 800 опор ЛЭП и свыше 26 тысяч изоляторов. Кроме того, энергетики освободили трассы электросетевой инфраструктуры от древесно-кустарниковой растительности на площади почти 1 500 гектаров, что позволит снизить риск повреждений проводов и оборудования из-за падения деревьев и веток, особенно в период сильных ветров и снегопадов.

Для оперативного реагирования на нештатные ситуации и устранения технологических нарушений в «Россети Новосибирск» полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов на сумму порядка 120 миллионов рублей. Помимо оборудования для ЛЭП и подстанций, подготовлены 20 резервных источников электроснабжения общей мощностью почти 4,4 МВт, готовых обеспечить подачу электроэнергии социально значимым объектам при необходимости. Наличие такого резерва позволяет энергетикам действовать быстро и минимизировать последствия возможных нарушений для потребителей.

Готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации в отопительный сезон энергетики также подтвердили на различных тренировках . Результаты учений показали высокий уровень подготовки персонала «Россети Новосибирск», способность быстро и грамотно реагировать на технологические нарушения, принимать верные решения в условиях ограниченного времени и минимизировать их последствия для потребителей. Отработанные навыки особенно важны в период зимнего максимума нагрузок, когда любая задержка может иметь ощутимые для жителей региона последствия.