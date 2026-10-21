Подмосковье представило на РЭН-2026 пакет инициатив по развитию энергетики

Московская область представила на Российской энергетической неделе - 2026 ряд предложений по развитию электросетевого, газового и теплоснабжающего комплексов. Инициативы сформированы на основе практики региона и направлены на снятие ограничений, с которыми сегодня сталкиваются крупные и быстрорастущие энергосистемы.

Часть предложений была представлена заместителю Председателя Правительства РФ Александру Новаку и министру энергетики России Сергею Цивилеву и получила поддержку для дальнейшей проработки. Среди них – изменение подхода к критериям территориальных сетевых организаций, развитие систем накопления энергии, установление критериев для газораспределительных организаций и расширение полномочий регионов при расчёте свободной мощности газораспределительных станций.

Сегодня для ТСО установлены единые абсолютные показатели по мощности подстанций и протяжённости сетей. Московская область предлагает учитывать масштаб конкретной энергосистемы и перейти к относительным значениям – доле трансформаторной мощности и линий электропередачи организации в общем объёме региона. Для Подмосковья действующие пороги составляют лишь около 0,5% трансформаторной мощности и 0,3% протяжённости ЛЭП.

Отдельный блок предложений связан с системами накопления энергии – крупными промышленными накопителями, которые могут запасать электроэнергию и отдавать её в сеть в часы пикового потребления или при дефиците мощности. Регион предлагает закрепить СНЭ мощностью более 25 МВт как самостоятельного участника оптового рынка электроэнергии и мощности, предусмотреть механизм возврата инвестиций для проектов в энергодефицитных зонах и возможность работы накопителей на рынке системных услуг.

В газовой отрасли Подмосковье выступило за ускорение принятия федеральных критериев для газораспределительных организаций. Сейчас в электроэнергетике такие требования существуют, а статус ГРО в газовой отрасли может получить любой владелец газопровода. В Московской области сегодня работают восемь газораспределительных организаций.

Еще одно предложение касается расчета свободной мощности газораспределительных станций. Сейчас при оценке их загрузки учитывается фактическое потребление уже подключенных потребителей, а также перспективная нагрузка по выданным техническим условиям. Она рассчитывается исходя из максимально возможного потребления, хотя на практике такой объем одновременно используется редко. Московская область предлагает закрепить за регионами право применять коэффициент одновременности для разных категорий потребителей – то есть учитывать реальную нагрузку на систему.

В Подмосковье такой подход уже применяется для населения: при расчете перспективной нагрузки используется коэффициент 0,6. За счет этого удалось высвободить 179 тыс. куб. м в час мощности ГРС – этого достаточно примерно для подключения 25 тыс. домовладений или порядка 300 котельных мощностью 5 МВт без строительства новых газораспределительных станций.

В сфере теплоснабжения Московская область также предложила три системных решения. Они сформированы по итогам масштабной модернизации и практики работы более чем с 400 ресурсоснабжающими организациями. Регион предлагает разработать единый стандарт технической политики, создать государственную электронную платформу для разработки и актуализации схем теплоснабжения и ввести профильные дисциплины по системам теплоснабжения в вузах и колледжах.

Практика Подмосковья уже показывает экономический эффект такого подхода. Рассмотрение проектов на научно-техническом совете позволило оптимизировать решения на 3,6 млрд рублей, или на 13%. В регионе также сформирована собственная техническая политика, за год работы по этому стандарту в нее внесено более 50 изменений и дополнений.

Предложения Московской области получили поддержку для дальнейшей проработки. Руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго России Олег Жданеев отметил, что представленные инициативы будут вынесены на ближайший научно-технический совет Минэнерго России, посвященный развитию российской инженерной школы.