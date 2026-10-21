Промышленность на языке данных: на МИПФ-2026 обсудили создание бесшовной цифровой среды для развития российских предприятий

Вопросы цифровизации промышленного сектора и снижения административной нагрузки на предприятия стали ключевой темой экспертной дискуссии на Московском инвестиционно-промышленном форуме (МИПФ), объединившей представителей Минпромторга России, Росстата и Правительства Москвы. Участники сессии «Промышленные данные. Сложность оборота» обсудили, как превратить разрозненные потоки отчетности в прозрачную и полезную для бизнеса систему.

20 октября в особой экономической зоне «Технополис Москва» начал работу второй Московский инвестиционно-промышленный форум (МИПФ-2026). Он продлится до 25 октября и объединит промышленников, инвесторов, представителей городских и федеральных ведомств, студентов и молодых специалистов, а также зарубежных экспертов. Зарегистрироваться на форум можно на сайте мипф.рф.

«Данные — это не просто цифры в отчетах, это топливо для развития промышленности. При этом наша задача — сделать так, чтобы бизнес тратил время на создание продукта, а не на заполнение форм. Поэтому сегодня мы строим систему, где информация работает на предпринимателя, а не против него, предоставляя предприятиям города удобные цифровые сервисы», — подчеркнул заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков.

В ходе сессии эксперты обсудили создание единого контура работы с промышленными данными, внедрение «информационных витрин» и переход к модели «одного окна», где предприятие единожды загружает данные, а органы власти используют их для своих нужд, исключая дублирование запросов.

Внедрение единых моделей данных и интеграция с учетными системами предприятий позволяет автоматизировать формирование отчетности, кратно сокращая время, которое бизнес тратит на взаимодействие с госорганами.

«Москва — это огромный живой организм, где ежесекундно происходят миллионы событий. Чтобы принимать верные управленческие решения, нам нужно не просто собирать данные, а видеть их в динамике, в режиме онлайн. Департамент информационных технологий помогает автоматизировать процессы, чтобы город и промышленность говорили на одном языке», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Ключевым инструментом взаимодействия города и промышленного сектора сегодня выступает Инвестиционный портал Москвы . Платформа предоставляет бизнесу доступ к мерам поддержки и значительно снижает административную нагрузку на промышленников.

Московский инвестиционно-промышленный форум — площадка для диалога представителей власти, инвесторов и промышленников. Он проходит в Москве во второй раз: первый форум состоялся в 2025 году. МИПФ объединяет обсуждение инвестиционной политики, мер поддержки предприятий, технологического развития и подготовки кадров. Организаторы — Правительство Москвы и Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В программе — более 25 мероприятий для бизнеса, студентов, молодых специалистов, жителей города и туристов.